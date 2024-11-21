Китай за 10 месяцев увеличил закупки гречихи в РФ в 1,8 раза

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Китай за 10 месяцев этого года закупил в РФ гречихи на $75,6 млн, что в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года ($40,9 млн), сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Однако в октябре поставки снизились до $4,3 млн с $4,7 млн годом ранее. По сравнению с сентябрем этого года падение составило более чем два раза.

Тем не менее РФ сохраняет позиции ведущего поставщика гречихи на китайский рынок. Всего эту зерновую культуру КНР в минувшем месяце закупала в трех странах. Помимо РФ, это Боливия и Перу.

Из крупяных культур Китай в октябре также импортировал российский овес. Его было закуплено на $4,96 млн против $3,8 млн год назад. За 10 месяцев поставки из РФ выросли в 1,9 раза, до $43,4 млн с $23,3 млн за аналогичный период прошлого года.

В этом году Китай закупал овес в четырех странах. Самым крупным поставщиком является Австралия - $75,5 млн. РФ находится на втором месте.