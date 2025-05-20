Ассоциация тенниса США вложит рекордные $800 млн в инфраструктуру US Open

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Ассоциация тенниса США (USTA) объявила о планах инвестировать $800 млн в модернизацию инфраструктуры Открытого чемпионата США по теннису (US Open).

В USTA это назвали крупнейшей единовременной инвестицией в истории турнира.

Планы ассоциации предполагают полное обновление стадиона Артура Эша в Нью-Йорке - центральной площадки US Open - и строительство современного центра подготовки игроков стоимостью $250 млн.

Проект, реализация которого будет осуществляться в три этапа и должна быть завершена к турниру US Open 2027 года, предусматривает, помимо прочего, реконструкцию входной группы центрального входа стадиона, расширение зон для болельщиков, модернизацию существующих и создание новых ресторанных зон и торговых точек.

Ограничение доступа зрителей или перенос мероприятий, запланированных на 2025-2026 годы, не планируется.

USTA будет финансировать работы за счет собственных средств, без привлечения государственных инвестиций и денег налогоплательщиков, говорится в сообщении. Согласно данным ассоциации, ежегодный экономический эффект от US Open для Нью-Йорка превышает $1,2 млрд.