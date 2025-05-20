Foxconn вложит $1,5 млрд в индийское подразделение

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Тайваньская Hon Hai Precision Industry Co. (Foxconn Technology), крупнейший в мире производитель электроники по контрактам и поставщик Apple, планирует инвестировать $1,5 млрд в индийское подразделение - Yuzhan Technology India, сообщила компания.

Сингапурское подразделение Foxconn купит 12,77 млрд акций Yuzhan Technology India по цене 10 рупий. Общая сумма составит 127,74 млрд рупий ($1,5 млрд), согласно направленному на Лондонскую фондовую биржу сообщению тайваньской компании.

Расширение в Индии обусловлено тем, что Foxconn намерен вывести значительную часть производства из Китая.