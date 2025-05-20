Возможное снижение "потолка" цен на нефть из России обсуждается на уровне G7

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Еврокомиссия планирует обсуждать инициативу снижения потолка на российскую нефть со странами G7, сообщила на брифинге пресс-секретарь ЕК Паула Пинью.

"Мы взаимодействуем с нашими коллегами по G7 в процессе обсуждения возможных мер, таких как потолок цен на нефть, и посмотрим, может ли это принять форму совместных санкций на уровне "Семерки", - сказала она.

"В ближайшие дни мы увидим, может ли это конкретизироваться в том, что касается предлагаемых санкций", - добавила Пинью, отвечая на вопрос, намерена ли ЕК включить снижение потолка цен на нефть из России в 18-й санкционный пакет.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила 16 мая в Тиране, что в новый пакет санкций против России будет предложено включить снижение потолка цен на российскую нефть.