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США надеются урегулировать конфликт на Украине без новых санкций против РФ

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп надеется, что украинский кризис будет разрешен дипломатическими мерами и новые антироссийские санкции не потребуются, сообщил американский госсекретарь Марко Рубио.

"Мы понимаем, что для окончания конфликта обе стороны должны его прекратить. И я думаю, что его (Трампа - ИФ) точка зрения заключается в том, что всем должно быть ясно, что у США есть инструменты, чтобы российская сторона подверглась издержкам, но мы надеемся, что до этого не дойдет", - сказал Рубио журналистам на пути в Саудовскую Аравию, стенограмму разговора распространил госдепартамент США.

По словам госсекретаря, в Вашингтоне надеются на понимание в Киеве и Москве, что конфликт "может завершиться лишь дипломатическими мерами".

Рубио прибыл в Саудовскую Аравию, где во вторник состоится встреча американских и украинских чиновников.

В понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что в окружении Трампа обсуждают, как Вашингтон в рамках украинского урегулирования может ослабить санкции в отношении России.

"По словам лиц, знакомых с ходом дискуссий, советники Трампа уже составляют варианты того, как можно ослабить санкции, введенные против РФ, в том числе "потолок цен" на продажу Россией нефти", - говорилось в публикации.

Дональд Трамп Марко Рубио США
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