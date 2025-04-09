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МТС планирует выплатить за 2024 год дивиденды не менее 35 руб. на акцию

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" планирует выплату дивидендов в 2025 году, выплаты составят не менее 35 рублей на акцию, сообщила гендиректор и предправления компании Инесса Галактионова.

"У нас утвержденная дивидендная политика на три года, мы планируем в этом году выплачивать дивиденды в полном объеме - не менее 35 руб./акция", - сказала топ-менеджер в ходе конференции "Телеком-2025".

В прошлом году совет директоров ПАО "МТС" утвердил дивполитику на 2024-2026 годы, по которой целевой показатель дивидендной доходности составляет не менее 35 рублей на обыкновенную акцию в течение каждого календарного года. Политика предусматривает выплату дивидендов один раз в год с возможностью изменения периодичности выплат дивидендов в течение календарного года по рекомендации совета директоров.

В июне 2024 года акционеры МТС утвердили выплату дивидендов за 2023 год в 35 рублей на обыкновенную акцию, суммарный объем дивидендов - 68,6 млрд рублей.

МТС на 49,02% принадлежит корпорации ПАО АФК "Система", в свободном обращении 50,03% акций.

МТС
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