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В руководстве ФРС ждут инфляционный шок из-за пошлин США

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Руководители Федеральных резервных банков предупредили во вторник, что повышение импортных тарифов в США приведет к росту цен, и подчеркнули необходимость проявления выдержки при принятии решений по процентным ставкам до тех пор, пока не станет ясно, будет ли инфляционный шок скоротечным или продолжительным.

"Влияние тарифов на сегодняшний день еще не проявилось в цифрах", - отметил глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик, выступая на организованной его банком конференции во Флориде. Компании предприняли много опережающих действий, таких как наращивание запасов, и теперь все чаще говорят о том, что эти стратегии начинают себя исчерпывать, сказал он.

Когда эти стратегии действительно себя исчерпают, станет ясно, как будут меняться цены, и как на это будут реагировать потребители, добавил Бостик.

"Нужно подождать и посмотреть, куда будет двигаться экономика, прежде чем принимать какие-либо окончательные решения", - сказал он.

Эту точку зрения разделяют президенты ФРБ Сан-Франциско - Мэри Дейли и Кливленда - Бет Хаммак.

Федеральной резервной системе следует оставаться в "центральной позиции", сохраняя готовность к действию, но не идти на поспешное принятие мер в условиях недостатка информации, заявила Дейли на конференции ФРБ Атланты.

Хаммак также считает целесообразным тщательно проанализировать данные и реакцию потребителей. Она рассматривает разные варианты развития событий, но считает наиболее вероятным стагфляционный сценарий.

Президент ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалема допускает, что введенные США пошлины ослабят темпы экономического роста и замедлят инфляцию.

Сохранение необычно высокой неопределенности вынуждает домохозяйства и бизнес сдерживать свои расходы и инвестиции, сказал он, выступая в Миннесоте. Если это будет продолжаться, то приведет к существенному замедлению экономики.

При этом он добавил, что ФРС не следует спешить с понижением ставок для поддержки экономики до тех пор, пока Центробанк не будет иметь более четкое представление о динамике инфляции. Влияние тарифов на темпы роста цен может оказаться как долговременным, так и скоротечным, отметил Мусалем.

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