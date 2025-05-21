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"Роснано" и "Норникель" планируют построить завод по извлечению полезных компонентов из отвалов

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - "Роснано" и "Норникель" планируют начать строительство совместного завода по извлечению полезных компонентов из отвалов.

О проекте в среду сообщил президенту РФ глава "Роснано" Сергей Куликов.

Ранее Роснано апробировало пять-шесть разработанных в советский период технологий, "и они сработали с точки зрения извлечения полезного из этих отвалов".

"И сейчас мы с Владимиром Олеговичем Потаниным планируем начать строительство первого небольшого завода, для того чтобы продемонстрировать прежде всего, что экология может быть инвестиционно привлекательной - не только полезной, но еще и доходной", - заявил Куликов.

"Норникель" работает вместе с коллегами (из "Роснано" - ИФ) не только над экологическими проектами, но и вопросами рачительного недропользования. В проработке у нас проекты, которые могут быть реализованы на высвобождаемых площадках модернизируемых предприятий", - заявил глава "Норникеля" Владимир Потанин, слова которого передал представитель компании.

"Команда Сергея Куликова из "Роснано" богата инновационными идеями", - сказал Потанин.

Речь идет о проектах на Кольском полуострове, уточнил источник, близкий к "Роснано".

Роснано Норникель
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