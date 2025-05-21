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Курятина в РФ за неделю подорожала на 1,3%, яйца стали дешевле на 1,8%

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Цены на мясо кур, которые начали повышаться в конце апреля, за неделю с 13 по 19 мая подросли еще на 1,3%, сообщил Росстат в среду.

Неделей ранее рост составлял 1,2%.

Цены на говядину поднялись на 0,3% (на 0,2% на предыдущей неделе), на свинину - на 0,2% (на 0,5%), на баранину - на 0,15% (на 0,03%).

Цены на яйца продолжают снижаться, причем ускоренными темпами - на 1,8% против 1,2% на предыдущей неделе.

Росстат также сообщил, что цены на гречневую крупу и рис снизились на 0,4%, подсолнечное масло - на 0,2%, сливочное масло, сметану, творог и пшено - на 0,1%.

В то же время сосиски и сардельки подорожали на 0,5%, вареные колбасы, мороженая рыба, овощные консервы для детского питания, макаронные изделия - на 0,3%, фруктово-ягодные консервы для детского питания, хлеб, черный чай и водка - на 0,2%, ультрапастеризованное молоко, сухие молочные смеси для детского питания, сыры, вермишель, соль - на 0,1%.

По данным Росстата, в 2024 году продукты питания подорожали в РФ на 11,4%, алкогольные напитки - на 8,3%.

Росстат
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