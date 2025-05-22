ЦБ отозвал лицензию у расчетной НКО "Инэко"

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Банк России отозвал лицензию на банковские операции у расчетной небанковской кредитной организации (РНКО) "Инэко", говорится в сообщении регулятора.

РНКО нарушала законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к ней меры. Кроме того, РНКО допускала нарушения в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, отмечает регулятор.

"На протяжении последних полутора лет неоднократно происходили изменения в составе участников РНКО "Инэко" путем приобретения долей в размерах, не требующих предварительного согласования надзорного органа, что свидетельствует о непрозрачности ее структуры собственности и попытках сокрытия конечных бенефициаров. Изменения в составе участников сопровождались существенным ростом объемов проводимых РНКО "Инэко" подозрительных операций клиентов, направленных на вывод денежных средств за рубеж и в теневой оборот", - сообщает ЦБ.

Регулятор направил информацию об операциях РНКО, имеющих признаки совершения противоправных деяний, в правоохранительные органы и Росфинмониторинг.

В РНКО "Инэко" назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Расчетная НКО "Инэко" зарегистрирована в 2013 году, уставный капитал составляет 18 млн руб. Владельцами на данный момент являются 11 физических лиц, каждому принадлежит около 9% долей. Лицензия, отозванная ЦБ, была выдана РНКО в марте текущего года. Чистая прибыль "Инэко" в 2024 году по РСБУ выросла до 10,8 млн руб. против 1 млн руб. годом ранее. Активы в прошлом году выросли в 3,5 раза и составили 316,6 млн руб. по сравнению с 90,2 млн руб. в 2023 году.

РНКО "Инэко", по данным ЦБ, занимала 338-е место в банковской системе РФ по величине активов.