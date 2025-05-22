Honeywell покупает подразделение Johnson Matthey за 1,8 млрд фунтов

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Британский производитель материалов для автокатализаторов Johnson Matthey достиг соглашения о продаже подразделения Catalyst Technologies американской Honeywell International за 1,8 млрд фунтов ($2,4 млрд).

Сделка будет оплачена денежными средствами, сообщает Johnson Matthey. Ее завершение запланировано на первое полугодие 2026 года.

Ожидается, что чистый доход от продажи составит около 1,6 млрд фунтов. При этом 88% из этой суммы будут возвращены акционерам, что составит примерно 8 фунтов на акцию.

Также Johnson Matthey опубликовала предварительную отчетность за финансовый год, который завершился 31 марта.

Доналоговая прибыль выросла втрое - до 486 млн фунтов, операционная прибыль - в 2,2 раза, до 538 млн фунтов. Между тем выручка снизилась на 9% и составила 11,4 млрд фунтов.

Аналитики в среднем прогнозировали выручку на уровне 12,08 млрд фунтов, доналоговую прибыль - 733 млн фунтов, операционную прибыль - 793 млн фунтов, говорится в подготовленном самой компанией консенсус-прогнозе.

Котировки акций Johnson Matthey взлетели на 30% на торгах в четверг. Рыночная стоимость компании с начала текущего года выросла почти на 35% (до 2,3 млрд фунтов), тогда как фондовый индекс FTSE 100 прибавил 7%.