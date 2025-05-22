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Ценовые ожидания предприятий в мае снизились до минимума с августа 2023 года

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Ценовые ожидания бизнеса в мае продолжили снижение (пятый месяц подряд), достигнув минимальных значений с августа 2023 года, говорится в мониторинге предприятий Банка России.

При этом ЦБ отмечает, что их уровень остается повышенным и существенно превосходит значения 2017-2019 гг., когда инфляция была вблизи цели.

Средний ожидаемый предприятиями темп прироста цен на следующие три месяца (в годовом выражении) в мае в несколько уменьшился и составил 4,4% по сравнению с 4,6% в апреле. Снижение показателя наблюдалось во всех отраслях, за исключением электроснабжения и водоотведения, где в мае этот показатель заметно увеличился. Минимальный прирост цен ожидают предприятия добычи полезных ископаемых (0,95%), а максимальный - в электроэнергетике (16,5%) и водоснабжении (13%) перед предстоящим повышением тарифов.

Рост текущих отпускных цен на продукцию и услуги предприятий в целом по экономике замедлялся третий месяц подряд. Это было характерно почти для всех основных видов экономической деятельности, за исключением добычи полезных ископаемых. Рост текущих цен замедлился в наибольшей мере в торговле автотранспортными средствами и сельском хозяйстве.

"Общая оценка предприятиями экономической конъюнктуры в целом не изменилась. Текущие оценки производства и спроса улучшились, а краткосрочные ожидания, напротив, стали более сдержанными", - отмечает регулятор.

Предприятия в мае по-прежнему отмечали ограниченную доступность кредитных ресурсов, повышение требований к финансовому положению заемщиков и обеспечению по кредитам. Однако чистая доля компаний, сообщивших об ужесточении условий кредитования, сокращалась уже шестой месяц подряд. "Хотя это указывает на сохранение тенденции ужесточения условий кредитования, масштаб дополнительного ужесточения гораздо меньше по сравнению с происходившим в конце 2024 - начале 2025 года", - говорится в материале ЦБ.

В майском обзоре регулятора приняли участие 12,1 тыс. нефинансовых предприятий (среднее число респондентов за 2024 год – 15,5 тыс.).

ЦБ РФ Банк России
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