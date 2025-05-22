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"Новабев Групп" планирует в ближайшие 5 лет платить дивиденды на уровне 50% от чистой прибыли

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - "Новабев Групп", один из ведущих производителей и дистрибьюторов алкогольной продукции в России, планирует в ближайшие 5 лет (с 2024 года) сохранить выплату дивидендов на уровне 50% от чистой прибыли, сообщил на Дне стратегии председатель правления компании Константин Прохоров.

Компания выплачивает дивиденды с 2019 года.

За первое полугодие 2024 года компания выплатила 12,5 рубля на акцию, общая сумма 1,58 млрд рублей. Размер дивидендов был утвержден исходя из нового уставного капитала компании в 126,4 млн обыкновенных акций номиналом 100 рублей каждая. В июле 2024 года компания увеличила уставный капитал в 8 раз - с 1,58 млрд рублей до 12,64 млрд рублей. Согласно условиям размещения, каждый акционер получил бесплатно семь новых акций на каждую ранее приобретенную.

В конце марта совет директоров ПАО "Новабев Групп" рекомендовал дивиденды за 2024 год в 25 рублей на акцию.

В декабре 2022 года основатель компании Александр Мечетин покинул пост председателя правления и снизил долю с 58% до 39,38%. По данным ЕГРЮЛ, эта доля перешла к компании "Ориент-Запад". Сейчас "Ориент-Запад" принадлежит 35,39% ПАО. Компания "Синергия-капитал", по данным на 30 июня 2024 года владела 12,71%, с января 2025 года - 2,81%, доля компании "Синергия маркет" в феврале 2024 года снизилась до 1,82%, доля зарегистрированной в ноябре 2024 года компании "НБВ Сервис" - увеличилась до 10,53% с 8,31%. Доля компании "НБВ Стор" выросла до 6,84% с 1,59%. Совладельцами компании также являются ее топ-менеджеры.

Александр Мечетин Новабев Групп Константин Прохоров Ориент-Запад Синергия-капитал НБВ Сервис
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