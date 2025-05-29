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Акционеры "Новабев Групп" утвердили дивиденды за 2024 год в 25 рублей на акцию

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Акционеры "Новабев Групп", одного из ведущих производителей и дистрибьюторов алкогольной продукции в России, утвердили дивиденды за 2024 год в 25 рублей на акцию, сообщает компания.

Право на их получение имеют акционеры, включенные в реестр по состоянию на 9 июня 2025 года.

На выплату финальных дивидендов (без учета казначейских акций) за 2024 год будет направлено 2,44 млрд рублей. Общая выплата за год, включая промежуточные дивиденды по итогам первого полугодия, составит 37,5 рубля на одну акцию до налога, всего - 3,66 млрд рублей, эквивалент 80% чистой прибыли "Новабев Групп" по МСФО за 2024 год, сообщила компания.

"Новабев Групп" выплачивает дивиденды с 2019 года.

За первое полугодие 2024 года компания выплатила 12,5 рубля на акцию, общая сумма - 1,58 млрд рублей, без учета выплаты дивидендов по казначейским акциям. Размер дивидендов был утвержден исходя из нового уставного капитала компании в 126,4 млн обыкновенных акций номиналом 100 рублей каждая. В июле 2024 года компания увеличила уставный капитал в 8 раз - с 1,58 млрд рублей до 12,64 млрд рублей. Согласно условиям размещения, каждый акционер получил бесплатно семь новых акций на каждую ранее приобретенную.

Дивиденды за первое полугодие 2023 года составили в 320 рублей на акцию (общая сумма - 4 млрд 921,7 млн рублей), за 9 месяцев - 135 рублей (2 млрд 076,3 млн рублей), за 2023 год - 225 рублей на акцию (в общем - 2,75 млрд рублей без учета выплаты дивидендов по казначейским акциям).

В декабре 2022 года основатель компании Александр Мечетин покинул пост председателя правления и снизил долю с 58% до 39,38%.

По данным ЕГРЮЛ, эта доля перешла к компании "Ориент-Запад". В настоящее время "Ориент-Запад" принадлежит 35,39% ПАО. Компания "Синергия-капитал", по данным на 30 июня 2024 года, владела 12,71%, с января 2025 года - 2,81%, доля компании "Синергия маркет" в феврале 2024 года снизилась до 1,82%, доля зарегистрированной в ноябре 2024 года компании "НБВ Сервис" - увеличилась до 10,53% с 8,31%. Доля компании "НБВ Стор" выросла до 6,84% с 1,59%. Совладельцами компании также являются ее топ-менеджеры.

Александр Мечетин Ориент-Запад Новабев Групп
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