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Денежная база в России выросла с 7 по 16 мая на 20,8 млрд рублей

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 16 мая 18174,7 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 7 мая денежная база в России равнялась 18153,9 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,12%, или на 20,8 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

ЦБ РФ
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