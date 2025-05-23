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МФО в I квартале сократили выдачу займов на 1% и нарастили портфель на 9,5%

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Микрофинансовые организации (МФО) в I квартале 2025 года сократили выдачу займов на 1% до 497 млрд рублей, говорится в сообщении ЦБ РФ.

Регулятор объяснил эту динамику удлинением сроков займов и удорожанием отдельных их категорий из-за моратория на ограничение полной стоимости кредита (ПСК). "Также сказался эффект высокой базы IV квартала 2024 года. В сегменте для бизнеса наблюдалось сезонное снижение спроса", - отмечает ЦБ.

При этом портфель займов МФО в I квартале 2025 года вырос на 9,5% до 683 млрд рублей.

"Рынок потребительских займов продолжает трансформироваться под влиянием макропруденциальных лимитов и в преддверии введения ограничений на количество одновременно действующих займов", - подчеркивает регулятор.

МФО стараются привлечь новых, более качественных заемщиков и удерживать постоянных клиентов в течение длительного срока. Так, почти половина (48%) займов в I квартале выдана на срок свыше года.

Средняя сумма потребительского займа в I квартале 2025 года составила 20,9 тыс. рублей, что на 48% выше, чем годом ранее, и на 7% больше, чем в IV квартале 2024 года.

Банк России также отмечает сохранение спроса клиентов МФО на онлайн-займы на маркетплейсах и POS-кредитование в торговых точках (свыше 60% займов новых заемщиков приходится на эти финансовые продукты).

Доля автозаймов в I квартале 2025 года выросла в 6 раз до 9%. При этом они часто выдаются самым закредитованным заемщикам, подчеркивает ЦБ.

Доля просроченной задолженности свыше 90 дней в совокупном портфеле МФО продолжила снижаться и на 31 марта 2025 года составила 27,5%, что на 0,7 процентного пункта меньше, чем в начале текущего года. Доля уступленной задолженности оставалась вблизи 6% квартальных объемов выдачи.

"Основные риски МФО по-прежнему сосредоточены в розничном сегменте, при этом наблюдалось постепенное улучшение качества портфеля за счет притока на рынок новых, более качественных заемщиков, а также продажи отдельными МФО просроченной задолженности на более ранних сроках, до ее вызревания", - отмечает Банк России.

ЦБ РФ Банк России
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