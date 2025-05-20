Китай в январе-апреле в 22 раза увеличил поставки картофеля в РФ

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Китай в январе-апреле этого года экспортировал в РФ картофеля на $22,2 млн, что в 22 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года (на $1,02 млн). Об этом сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

В апреле этого года поставки выросли до $11,2 млн с $582,8 тыс. годом ранее. Этот показатель в 11 раз выше, чем за первые 4 месяца прошлого года.

Как сообщалось, РФ в 2024 году снизила производство картофеля почти на 12% до 17,83 млн тонн с 20,241 млн тонн в 2023 году. В том числе сельхозорганизации снизили сбор до 4,351 млн тонн с 5,226 млн тонн, фермеры и индивидуальные предприниматели - до 2,951 млн тонн с 3,399 млн тонн соответственно.

В результате цены на картофель в России резко выросли и длительное время лидируют по темпам повышения на рынке плодоовощной продукции. По данным Росстата, с начала года к 12 мая картофель подорожал в 1,6 раза. За неделю с 6 по 12 мая рост цен на него ускорился до 2,6% с 1,7% неделей ранее.

В настоящее время в РФ действует беспошлинная квота на ввоз 150 тыс. тонн картофеля. Срок ее действия - 31 июля 2025 года.

Между тем квота может быть повышена в два раза до 300 тыс. тонн. "С учетом того что Казахстан ввел запрет на вывоз картофеля из страны, в настоящий момент на площадке ЕЭК согласуется решение об увеличении тарифной льготы для РФ до 300 тыс. тонн. Эта мера, действующая до 31 июля 2025 года, позволит полностью закрыть внутренние потребности до поступления нового урожая и благоприятно скажется на ценовой ситуации", - сообщал в конце апреля Минсельхоз.

По данным ведомства, в этом году площади под картофелем планируется увеличить до 286,3 тыс. га с 281,3 тыс. га в прошлом году.

Как сообщал Россельхознадзор, РФ с начала года по 7 мая увеличила импорт картофеля в 3,5 раза до 432,2 тыс. тонн.