В апреле из овощей больше всего подорожала капуста

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В апреле в России фрукты и овощи подорожали к марту на 1,5%, сообщил Росстат.

По сравнению с предыдущим месяцем рост цен ускорился в 5 раз: в марте по сравнению с февралем подорожание составляло 0,3%. В апреле прошлого года по сравнению с мартом того же года ценовая динамика была отрицательной (-0,6%).

С начала года цены на овощи и фрукты выросли на 6,9%, по сравнению с апрелем 2024 года - 21,2%.

Больше всего в апреле по сравнению с мартом подорожала капуста, сместив в лидирующей позиции картофель, - на 20,2%. Цены свеклу повысились на 16,9%, лук - на 16,1%, лимоны - на 15,2%, картофель - на 14%, морковь - на 9,7%, яблоки - на 2,8%, замороженные ягоды - на 2,4%, виноград - на 1,7%.

В то же время снизились цены на огурцы (-8,6%), апельсины (-7,4%), чеснок (-5,5%), сладкий перец (-5,1%), помидоры (-4,8%), бананы (-3,6%), груши (-1,7%).