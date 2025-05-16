Поиск

В апреле из овощей больше всего подорожала капуста

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В апреле в России фрукты и овощи подорожали к марту на 1,5%, сообщил Росстат.

По сравнению с предыдущим месяцем рост цен ускорился в 5 раз: в марте по сравнению с февралем подорожание составляло 0,3%. В апреле прошлого года по сравнению с мартом того же года ценовая динамика была отрицательной (-0,6%).

С начала года цены на овощи и фрукты выросли на 6,9%, по сравнению с апрелем 2024 года - 21,2%.

Больше всего в апреле по сравнению с мартом подорожала капуста, сместив в лидирующей позиции картофель, - на 20,2%. Цены свеклу повысились на 16,9%, лук - на 16,1%, лимоны - на 15,2%, картофель - на 14%, морковь - на 9,7%, яблоки - на 2,8%, замороженные ягоды - на 2,4%, виноград - на 1,7%.

В то же время снизились цены на огурцы (-8,6%), апельсины (-7,4%), чеснок (-5,5%), сладкий перец (-5,1%), помидоры (-4,8%), бананы (-3,6%), груши (-1,7%).

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рост ВВП России в I квартале замедлился до 1,4% с 4,5% в IV квартале

Росстат отметил замедление инфляции в апреле до 0,4%

В Воронежской области ввели режим ЧС в сельском хозяйстве из-за заморозков

Суд частично удовлетворил второй иск УК "Первая" к Euroclear

Суд удовлетворил очередной иск Сбербанка к бывшей британской "дочке" на 1,2 млрд рублей

Банковские мошенники в I квартале похитили у россиян в 1,6 раза больше денег

Набиуллина сообщила о подготовке к IPO десятков компаний

Набиуллина сообщила о подготовке к IPO десятков компаний

"Ростсельмаш" отправит коллектив в единый отпуск в июне из-за ухудшения ситуации на рынке

Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне189 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2255 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6375 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана73 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе404 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости386 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });