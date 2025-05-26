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Саудовская Аравия и Кувейт открыли новое нефтяное месторождение

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Wafra Joint Operations открыла новое месторождение нефти в нейтральной зоне между Саудовской Аравией и Кувейтом, сообщает саудовское информационное агентство SPA со ссылкой на правительства двух стран.

Месторождение обнаружено на площади Северная Вафра Вара-Бурган (North Wafra Wara-Burgan), расположенной в 5 км к северу от месторождения Вафра (Wafra).

"Это первое открытие с момента возобновления производственных операций в нейтральной зоне и прилегающей к ней морской зоне в середине 2020 года. Открытие считается весьма значимым, учитывая его положительное влияние на статус обеих стран как надежных мировых поставщиков энергии и на их возможности в секторе разведки и добычи", - подчеркивает агентство.

Нейтральная зона, площадь которой превышает 5,7 тысячи квадратных километров, была создана в рамках соглашения между Кувейтом и Саудовской Аравией в 1922 году. В 1970 году страны договорились разделить эту зону, присоединив по ее половине к своим территориям при совместном использовании нефтяных ресурсов Wafra и Khafji.

Конфликты между Саудовской Аравией и Кувейтом в 2014-2015 годах привели к полной приостановке производства нефти на этой территории, где может производиться примерно 0,5% мировой добычи нефти.

Кроме месторождения Wafra (максимальная производительность 220 тысяч баррелей в сутки) в нейтральной зоне в совместной эксплуатации находится месторождение Khafji мощностью 280-300 тысяч б/с. Добыча нефти на совместных месторождениях была возобновлена в июле 2020 года.

Саудовская Аравия Кувейт Wafra
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