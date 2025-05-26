ЦБ предложил ввести новые правила учета иностранных бумаг в РФ

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Банк России на фоне возникших с 2022 года проблем, связанных с заморозкой иностранных ценных бумаг, решил пересмотреть подходы к организации системы их учета в РФ для снижения рисков для инвесторов.

Согласно опубликованному в понедельник докладу регулятора "Депозитарный учет: новый взгляд на привычные вещи", допускать на рынок для учета в российских депозитариях предлагается только зарубежные финансовые инструменты со схожими принципами учета (модель прямой собственности).

Проблемы реализации прав на иностранные бумаги остро обозначились в 2022 году, напоминает Банк России. Российские депозитарии столкнулись с серьезными сложностями при взаимодействии с иностранными организациями: с блокировкой бумаг и выплат по ним, необоснованным списанием и т.д. "Возможность осуществления указанных действий иностранными партнерами российских эмитентов и депозитариев, а также их последствия свидетельствуют о целесообразности проведения анализа действующих механизмов и оценки потребности в выстраивании взаимодействия с иностранными организациями на иных принципах, с учетом накопленного опыта", - пишет ЦБ.

В отношении бумаг, которые учитываются в иностранной юрисдикции на принципах относительного права (когда полный объем прав находится у посредника), ЦБ предлагает рассмотреть три возможных варианта: полный запрет их допуска в российскую финансовую систему, организацию специальной системы учета или их допуск в виде депозитарных расписок.

Банк России предлагает пересмотреть и подходы к определению ответственности депозитария перед депонентом и рассматривает два варианта:

- депозитарий освобождается от ответственности за неисполнение, связанное с рисками иностранной юрисдикции, в том числе за необоснованное списание или блокировку бумаг, только если докажет, что предпринял все возможные усилия для восстановления нарушенных прав своих депонентов, а при заключении договора с иностранным кастодианом на оказание услуг по учету прав провел оценку его финположения и деловой репутации, которая соответствовала установленным в нормативном регулировании критериям.

- депозитарий освобождается от ответственности за неисполнение, причиной которого стали связанные с иностранной юрисдикцией основания, находящиеся вне его контроля. Перечень таких оснований должен быть определен на уровне законодательства, отмечает ЦБ.

Регулятор также хочет обязать депозитарии информировать депонентов о рисках, связанных с учетом прав на иностранные бумаги.

Кроме того, ЦБ предложил рассмотреть возможность изменения подходов относительно учета прав иностранных инвесторов на российские бумаги. Один из вариантов - модернизация института иностранного номинального держателя, которая может предусматривать либо обязательное и регулярное раскрытие информации о владельцах бумаг, либо ведение раздельного их учета (сегрегация) с зеркальным отражением операций по каждому инвестору в российских учетных институтах. Предлагается также оценить возможность полного отказа от посредников, когда активы будут учитываться непосредственно на счетах иностранных инвесторов в российских депозитариях.

ЦБ ждет комментарии и предложения по докладу до 1 июля.