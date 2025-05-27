СД "Группы Астра" рекомендовал финальные дивиденды за 2024г. в 3,1475 руб./акция

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Группа Астра" рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2024 год в размере 3,1475 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.

Всего на выплату дивидендов предлагается направить 661 млн рублей.

Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на дивиденды - 10 июля 2025 года.

Это предложение будет рассмотрено на годовом собрании акционеров "Группы Астра" 27 июня.

Ранее компания выплатила промежуточные дивиденды (за 9 месяцев 2024 года) в размере 2,644669 рубля на обыкновенную акцию или 555 млн рублей.

Как сообщалось, в апреле текущего года заместитель гендиректора "Группы Астра" по экономике и финансам Елена Бородкина заявляла, что компания может направить на выплату второй части дивидендов за 2024 год не менее 661 млн рублей.

"База для выплаты дивидендов составляет 4,8 млрд рублей, - говорила тогда Бородкина. - В соответствии с новой дивидендной политикой компании и за вычетом аванса (первая часть дивидендов за 2024 год) в размере 555 млн рублей на выплату дивидендов может быть направлено не менее 661 млн рублей".

В декабре 2024 года совет директоров "Группы Астра" утвердил новую дивидендную политику компании, которая предусматривает выплату дивидендов в размере 25% от скорректированной чистой прибыли минус CAPEX вместо 50% ранее.

"Обновленная дивидендная политика предполагает рассмотрение выплаты дивидендов только по итогам 12 месяцев, - отмечала тогда компания. - При этом порог суммы дивидендов снижен и может составлять не менее 25% от скорректированной чистой прибыли минус CAPEX при показателе чистый долг/скорректированная EBITDA минус CAPEX LTM меньше или равном единице".

Выручка "Группа Астра" по МСФО в 2024 году была на 80% больше, чем в предыдущем году, поднявшись до 17,2 млрд рублей, отгрузки увеличились на 70%, до 20 млрд рублей, показатель EBITDA вырос на 59%, до 6,6 млрд рублей, чистая прибыль - на 66%, до 6 млрд рублей, скорректированная чистая прибыль - на 46%, до 6,5 млрд рубле, а скорректированная чистая прибыль минус CAPEX - на 47%, до 4,8 млрд рублей (база для расчета дивидендов).

ПАО "Группа Астра" было образовано в сентябре 2023 года из АО "Группа Астра". Последнее было создано в 2021 году для консолидации компаний группы. Реорганизация проводилась в 2021-2022 годах и была завершена в декабре 2022 года. В настоящее время ПАО полностью или частично владеет более чем 20 ИТ-компаниями в России и Белоруссии.

В середине октября 2023 года ПАО "Группа Астра" провело IPO на Московской бирже. Всего было размещено 10,5 млн акций, или 5% капитала. Цена размещения составила 333 рубля за бумагу. По итогам размещения рыночная капитализация компании составила 69,9 млрд руб. Еще 4,67% акций были переданы в квазиказначейский пакет (сейчас - 4,1%), который используется для реализации программы мотивации сотрудников, а также для совершения M&A-сделок.

В апреле 2024 года компания провела SPO, в рамках которого разместило акции по 555 рублей за бумагу. Объем сделки составил 11,7 млрд рублей.

В настоящее время акционерный капитал компании представлен 210 млн акций. Из них 15,66% принадлежит миноритарным акционерам.