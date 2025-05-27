Автодилер "Ключавто" почти втрое сократил число юрлиц группы после реорганизаций

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Один из крупнейших российских автодилерских холдингов "Ключавто" после череды реорганизаций и ликвидаций юрлиц в 2023-2025 годах сократил количество своих операционных компаний почти втрое, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Структура холдинга на данный момент насчитывает 33 юрлица, включая головное ООО "ГК СБСВ Ключавто" и не считая трех ООО, находящихся в процессе ликвидации с апреля текущего года ("Ключавто-КМВ", "СБСВ-Ключавто Дон", "СБСВ-Ключавто Ставрополь"). При этом за 2024-2025 гг. дилер уже ликвидировал 13 дочерних компаний. Еще 55 "дочек" за последние годы были реорганизованы через присоединение к другим 14 компаниям холдинга. Таким образом, за последние годы периметр группы консолидировался с 90 до чуть более 30 компаний.

"Интерфакс" направил в "Ключавто" запрос относительно целевой модели корпоративной структуры холдинга по итогам проводимых реорганизаций.

По данным "АвтоБизнесРевю", "Ключавто" в 2024 году снизил выручку на 19%, до 193,5 млрд рублей, опустившись со второй на пятую строчку по объему бизнеса среди российских дилеров. Лидером остался "Рольф", оборот которого, впрочем, тоже снизился - на 12%, до 284 млрд рублей. Давление на финансовые результаты обеих компаний - в отличие от их основных конкурентов по топ-5, показавших сильную положительную динамику выручки - оказало снижение сделок в сегменте автомобилей с пробегом, на которые у каждого из двух дилеров пришлось по 40% выручки. Так, "Ключавто" за прошлый год реализовал 49,6 тысячи автомобилей с пробегом (-8%), "Рольф" - 63,1 тысячи (-38%).

"После повышения ставки мы поняли, что выкупать машины с большой разницей к рынку практически не удается. Бизнес новых автомобилей все-таки финансируется отчасти дистрибьюторами. А вот бизнес автомобилей с пробегом финансируется компанией, поэтому экономически целесообразно продавать чуть меньше", - говорила "Интерфаксу" в конце прошлого года гендиректор "Рольфа" Светлана Виноградова, комментируя снижение показателей дилера в сегменте автомобилей с пробегом.

"Ключавто" свои финансовые результаты за 2024 год подробно не комментировал. Но в конце прошлого года компания выпускала пресс-релиз, в котором среди прочего отмечала небольшой рост продаж новых автомобилей и увеличение выручки в направлении послепродажного обслуживания за январь-ноябрь на 8%. В этом пресс-релизе компания также отреагировала на сообщения СМИ, обративших внимание на закрытие салонов дилера в Новосибирске, Барнауле, Кемерово, а впоследствии - и в Омске.

"Постоянная оптимизация бизнеса, включая закрытие отдельных точек продаж - непрерывный процесс, который является как ответом на внешнюю экономическую ситуацию, так и анализом результатов деятельности компании за период. Группа компаний "Ключавто" уверенно смотрит в будущее и готова к новым вызовам", - говорил основатель и гендиректор холдинга Виктор Сергеев. Он является бенефициаром "Ключавто" вместе с членами своей семьи.

"Ключавто" - дилерский холдинг, основанный в Горячем Ключе в 2001 году. В компании, сказано на ее сайте, работают 3,5 тысячи человек. География присутствия насчитывает более семи российских городов, дилерская сеть - более 30 центров продаж и послепродажного обслуживания.

Портфель дилера объединяет более 35 брендов, среди которых Audi, Avatr, BAIC, Belgee, Bentley, BMW, Changan, Chery, Exeed, Evolute, Geely, Haval, Haval Pro, Hyundai, JAC, Jaecoo, Jetour, Kaiyi, Kia, Knewstar, Lada, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, "Москвич", Nissan, Renault, Skoda, Solaris, Tank, Toyota, Voyah, Volkswagen и др.