Безработица в Германии в мае составила 6,3%, как и ожидалось

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Безработица в Германии в мае составила 6,3%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству ФРГ.

Количество безработных в стране в текущем месяце выросло на 34 тыс. - до 2,963 млн человек.

Аналитики в среднем прогнозировали безработицу на уровне 6,3% и увеличение числа безработных на 10 тыс., по данным Trading Economics.

Майский уровень безработицы является максимальным с сентября 2020 года. В марте и апреле показатель также составлял 6,3%.