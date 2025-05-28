British American Tobacco продал долю в индийской ITC на $1,42 млрд

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Табачный концерн British American Tobacco (BAT) продал 2,5% акций индийского конгломерата ITC примерно на 1,05 млрд фунтов стерлингов ($1,42 млрд).

Как сообщает BAT, 313 млн акций ITC были размещены среди институциональных инвесторов в рамках ускоренного букбилдинга.

После завершения сделки BAT остается владельцем примерно 23% ITC.

Часть средств от продажи акций индийской компании - 200 млн фунтов - будут направлены на расширение объема действующей программы обратного выкупа акций, отмечает BAT. Объем программы, таким образом, увеличится до 1,1 млрд фунтов.

ITC является одной из крупнейших частных компаний Индии и работает в сегменте потребительских товаров и ИТ, гостиничном и сельскохозяйственном бизнесе, экспортируя продукцию в 90 стран.

С начала 2025 года капитализация BAT выросла на 15,5%.