BAT привлечет более $2 млрд от продажи доли в индийской ITC

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Табачный концерн British American Tobacco завершил прием заявок в рамках продажи 3,5%-ной доли индийского конгломерата ITC, сообщает The Wall Street Journal.

Акции ITC будут проданы по цене от 384 рупий ($4,64) до 400,25 рупии. BAT продает 436,85 млн бумаг. Таким образом, компания получит от продажи не менее $2 млрд.

После завершения сделки BAT будет принадлежать 25,5% ITC.

Организаторы продажи - Bank of America Securities и Citigroup.

BAT направит полученные средства на выкуп своих акций в рамках программы buyback, которая будет действовать до конца 2025 года.

ITC - одна из крупнейших частных компаний Индии, она работает в сегменте потребительских товаров и IT, гостиничном и сельскохозяйственном бизнесе, экспортируя продукцию в 90 стран.

За последние 12 месяцев капитализация BAT снизилась на 19,8%, в то время как фондовый индекс FTSE 100 прибавил 5,5%.