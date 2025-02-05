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Опрошенные Банком России аналитики повысили прогнозы по инфляции и ВВП

Еще они улучшили ожидания по ставке ЦБ

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Аналитики повысили прогноз по инфляции в России на 2025 год до 6,8% с прежних 6%, показал опрос Банка России.

Эксперты немного пересмотрели прогноз по ВВП на 2025 год: ждут его рост на 1,6% против 1,5% ранее.

Ожидания по средней ключевой ставне на 2025 год улучшились - теперь аналитики прогнозирую ее на уровне 20,5% вместо 21,3% ранее.

Опрос проводился 31 января - 4 февраля 2025 года.

Прогноз по инфляции на 2026 год повышен до 4,6% с 4,5%. Аналитики ждут возвращения инфляции к цели в 4% в 2027 году.

Ожидания по росту ВВП на 2026 год остались на уровне 1,7%, на 2027 год выросли до 2% с 1,9%.

Средняя ключевая ставка в 2026 году прогнозируется в размере 15,0% (ранее - 14,6%), прогноз на 2027 год сохранен - 10,4%. Оценка уровня нейтральной ставки аналитиками не изменилась и составляет 8%.

Аналитики прогнозируют среднегодовой курс доллара в 2025 году на уровне 104,7 рубля (102,0 рубля в декабре), в 2026 году - 108,8 рубля (104,0 рубля ранее), в 2027 году - 110,4 рубля (106,6 рубля ранее).

Результаты опроса являются медианой прогнозов 27 экономистов из различных организаций, объяснил ЦБ. Если респондент дал свои ожидания в виде интервала, то для расчета учитывалась его середина.

ВВП Банк России
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