В ЦБ отметили, что инфраструктура пока не готова к биржевым торгам 24/7

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Запуск круглосуточных биржевых торгов пока остается далекой перспективой, сейчас инфраструктура как самих площадок, так и профессиональных участников рынка не позволяет это реализовать, заявил зампред Банка России Филипп Габуния.

"Я к этому отношусь примерно так же, как к торгам выходного дня. То есть, если будет спрос со стороны инвесторов, что кто-то хочет иметь возможность в три часа ночи поторговать с кем-нибудь, и это будет значимо, модели могут осуществляться такие, но с выстраиванием соответствующей инфраструктуры купирования рисков. Важно – мы говорим сейчас о некоторой, если не о футурологии, то об очень далеком будущем. Потому что сейчас ни биржевая инфраструктура, ни инфраструктура самих участников рынка не готовы к тому, чтобы даже близко какой-то проект 24/7 реализовывать", - сказал Габуния на брифинге в среду.

"Мне же все-таки кажется, что базово фондовый рынок для того, чтобы определять правильно наилучшую цену для инвестора, заемщика, или, если это IPO, то соответственно, корпората, который выходит с предложением по привлечению капитала. И зачем это делать ночью в субботу, мне не очень понятно", - добавил он.

Говоря о возможности расширения ценовых границ на торгах выходного дня, Габуния отметил, что регулятор пока не получил предложений, как купировать возможные риски.

"Торги выходного дня отличаются очень низкими оборотами по сравнению с обычными. И поэтому мы приняли решение, когда эти торги запускались, жестко ограничить коридор, в рамках которого цена активно может ходить в эти торги. Почему это было сделано? Это было сделано, так как не все хотят в выходные торговать, а кто-то хочет чем-то другим заниматься, и чтобы его позицию не закрывали вследствие движения этого рынка. Так как часть рынков, в частности, срочный, не работает в выходные, то при серьезном движении цен может возникнуть у инвесторов то, что какая-то часть портфеля, цена уйдет в одну сторону, а другая останется стоять, потому что она не работает, и его закроют, хотя он вообще ничего не делал. А в понедельник все вернется к исходным данным", - сказал он.

"Так как никакого механизма пока рынок не предложил, как этого избегать, срочный рынок они, вроде, не собираются запускать в выходные, что, с моей точки зрения, хорошо, то пока мы относимся консервативно к этим идеям. Но будем с ними дальше обсуждать, возможно, мы совместно найдем какие-то способы покрывать эти риски. Но расширять этот не самый популярный сегмент рынка за счет увеличения рисков инвесторов, с моей точки зрения, очевидно, вредно для самих инвесторов, ну и вредно в целом для инфраструктуры, для самих бирж, с точки зрения того, куда эти клиенты уйдут, столкнувшись с такими проблемами", - заключил зампред ЦБ.

Управляющий директор по фондовому рынку "Московской биржи" Борис Блохин ранее в мае сообщал о планах обсудить с Банком России разные варианты расширения диапазона ценовых границ на торгах в выходные.