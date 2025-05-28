Ford отзовет в США около 1,1 млн автомобилей из-за проблем с ПО камеры заднего вида

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Американская Ford Motor отзывает около 1,1 млн автомобилей из-за проблем с программным обеспечением (ПО) камеры заднего вида. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Национального управления по безопасности дорожного движения США (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA).

Дефект, выявленный инженерами Ford в некоторых версиях ПО, приводит к тому, что изображения с камеры заднего вида не передаются, передаются с задержкой или зависают при передаче, что повышает угрозу возникновения аварийных ситуаций.

Отзыв коснется широкого спектра автомобилей, выпущенных в период с 2021 по 2025 год, в том числе моделей Bronco, Edge, Escape, Corsair, Expedition, Transit, Mach-E, Lincoln Nautilus, Ranger, Mustang, Navigator и пикапов серий F-150-F-600.

Компании известно об одном случае, когда сбой в работе камеры заднего вида привел к аварии.

В начале года NHTSA уведомляла Ford о поступлении более 30 жалоб на проблемы с работой камер в автомобилях Ford F-150 выпуска 2021-2023 годов.

Исправить недостатки планируется позднее в текущем году путем обновления программного обеспечения.