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Выработка электростанций РФ в январе-апреле снизилась на 2%

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Производство электроэнергии в России в январе-апреле 2025 года составило 423 млрд кВт.ч, сообщил Росстат в среду.

Это на 2% меньше выработки за аналогичный период 2024 года.

ТЭС произвели 290 млрд кВт.ч (+1%), АЭС - 69,4 млрд кВт.ч (-3,7%), ГЭС - 60,5 млрд кВт.ч (-12,2%).

При этом в апреле выработка увеличилась на 0,8% к уровню апреля 2024 года и снизилась на 10,4% к марту этого года.

Производство ТЭС в апреле составило 62,5 млрд кВт.ч, АЭС - 17,2 млрд кВт.ч, ГЭС - 15,7 млрд кВт.ч. Суммарно производство электроэнергии в апреле составило 96 млрд кВт.ч.

Отпуск тепла за четыре месяца этого года составил 585 млн Гкал (-5,6%). На электростанции пришлось 261 млн Гкал (-6,7%). Котельные отпустили 291 млн Гкал (-5,3%), промышленные утилизационные установки - 32,6 млн Гкал (+0,4%).

В апреле производство тепла составило 110 млн Гкал, из которых на электростанции пришлось 48,4 млн Гкал, на котельные - 53,6 млн Гкал, на установки - 7,5 млн Гкал.

По итогам прошлого года выработка электроэнергии на российских электростанциях составила 1,2 трлн кВт.ч, что на 2,4% больше результата 2023 года, а производство тепла достигло 1,3 млрд Гкал (+0,6%).

Росстат
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