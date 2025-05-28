Потребительское кредитование в апреле сократилось на 0,7% после снижения на 0,2% в марте

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Потребительское кредитование в апреле, по предварительным данным, сократилось на 0,7% после снижения на 0,2% в марте, преимущественно в сегменте кредитов наличными. Об этом говорится в обзоре ЦБ РФ о динамике развития банковского сектора.

Кредитные карты по-прежнему востребованы у заемщиков, в том числе из-за беспроцентного льготного периода, отмечает регулятор.

Выдачи кредитов наличными сдерживала жесткая денежно-кредитная и макропруденциальная политика, обязывающая банки очень критично подходить к выбору заемщиков. При этом по кредитным картам в льготном периоде с 1 февраля текущего года макронадбавки смягчены: клиенты, которые успевают погашать задолженность в течение льготного периода, обычно характеризуются более надежным риск-профилем, сказано в обзоре.

Портфель автокредитов в апреле вырос на 0,4% после сокращения на 0,1% в марте. Спрос на машины могли поддержать маркетинговые акции автодилеров и субсидированные программы автопроизводителей, считает регулятор.



