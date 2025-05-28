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Рост цен на картофель в РФ снова ускорился и за неделю составил 2,4%

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Рост цен на картофель, немного притормозивший в первой половине мая, за неделю с 20 по 26 мая снова ускорился. Капуста начала дешеветь.

Как сообщил Росстат, на минувшей неделе картофель подорожал на 2,4% против 1,7% неделей ранее.

Но больше всего подорожала морковь - на 5,1% (на 4,4% неделей ранее). Цены на свеклу выросли на 3,7% (на 5,3%), яблоки - на 1,4% (на 1,1%), лук - на 0,2% (на 2,5%).

В то же время огурцы подешевели на 9% (на 10,4%), помидоры - на 5,9% (на 7,6%), бананы - на 1,5% (также на 1,5%). Цены на капусту снизились 0,9%, хотя неделей ранее еще фиксировался рост на 4,5%.

В целом цены на плодоовощную продукцию снизились на 0,8% (на 1,1%).

По данным Росстата, картофель снова стал лидером по росту цен с начала года - в 1,6 раза. К нему прибавилась свекла, которая подрожала почти в 1,6 раза. Цены на капусту выросли в 1,56 раза, лук - на 41%, морковь - на 38%, яблоки - на 15,1%, бананы - на 2,1%.

В то же время цены на помидоры были ниже на 13,4%, на огурцы - на 47,1%.

В 2024 году цены на плодоовощную продукцию выросли в РФ на 22,1%.

Росстат
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