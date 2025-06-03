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Сельхозорганизации РФ за 4 месяца снизили продажу картофеля на 22,7%, в апреле - на 31,2%

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Сельхозорганизации РФ за четыре месяца этого года реализовали 876,2 тыс. тонн картофеля, что на 22,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (1,134 млн тонн), сообщает Росстат.

В апреле продажи снизились на 31,2% до 231,2 тыс. тонн с 336,1 тыс. тонн в апреле прошлого года.

В то же время реализация овощей в апреле выросла на 5,4% до 260,7 тыс. тонн, в январе-апреле - на 4% до 957,4 тыс. тонн.

Как сообщалось, РФ в 2024 году снизила производство картофеля почти на 12% до 17,83 млн тонн с 20,241 млн тонн в 2023 году. В том числе сельхозорганизации сократили сбор до 4,351 млн тонн с 5,226 млн тонн, фермеры и индивидуальные предприниматели - до 2,951 млн тонн с 3,399 млн тонн соответственно.

В результате цены на картофель в России резко выросли и длительное время лидировали по темпам повышения на рынке плодоовощной продукции. По данным Росстата, с начала года по 26 мая картофель подорожал в 1,6 раза, в апреле рост составил 20,2%.

Для стабилизации ситуации на рынке Минсельхоз инициировал введение беспошлинной квоты на ввоз картофеля. Сначала ее размер составлял 150 тыс. тонн, затем был увеличен в два раза – до 300 тыс. тонн. Квота будет действовать по 31 июля 2025 года.

По данным Минсельхоза, в этом году площади под картофелем планируется увеличить до 286,3 тыс. га с 281,3 тыс. га в прошлом году.

Росстат Минсельхоз
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