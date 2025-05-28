Объем выпущенных банками цифровых финансовых активов в апреле вырос на 28% до 173 млрд руб.

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Объем выпущенных банками цифровых финансовых активов (ЦФА) и утилитарных цифровых прав (УЦП) на 1 мая вырос на 28,15%, до 173 млрд руб. против 135 млрд руб. месяцем ранее. Об этом говорится в обзоре ЦБ РФ о динамике развития банковского сектора.

Рост с начала года составил 29%, доля обязательств в ЦФА от общего объема активов составляет 0,1%.

Объем ЦФА на балансах банков по данным на 1 мая стал больше по сравнению с прошлым месяцем на 14% – 41 млрд руб.

Рост объема ЦФА на балансах с начала года достиг 5% и по-прежнему составляет околонулевую долю в общем объеме активов кредитных организаций.

ЦФА – цифровые аналоги ценных бумаг, которые выпускаются в виде записей в информационной системе на основе распределенного реестра (токенов) и подтверждают права инвестора на актив.

Сейчас в реестре операторов ЦФА-платформ ЦБ содержится 15 участников, четыре из них являются банками, еще пять платформ - "дочки" кредитных организаций или входят в группы, среди активов которых также есть банки. Объем первичных размещений ЦФА в прошлом году вырос в 9 раз - до 594 млрд руб. Около 90% рынка сейчас занимают ЦФА - аналоги краткосрочных облигаций, сообщал ЦБ.