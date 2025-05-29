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Nvidia увеличила квартальную чистую прибыль на 26%, выручку - на 69%

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Американский производитель графических процессоров Nvidia Corp. увеличил чистую прибыль и выручку в первом квартале 2026 финансового года, при этом скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов рынка.

Компания дала разочаровавший аналитиков прогноз на текущий квартал из-за запрета на экспорт определенных чипов в Китай, однако ее акции все равно подорожали на дополнительных торгах в среду.

За квартал, который завершился 27 апреля, чистая прибыль Nvidia составила $18,8 млрд, или 76 центов в расчете на акцию по сравнению с $14,9 млрд, или 60 центами на акцию, за сопоставимый период предыдущего фингода.

Скорректированная прибыль составила 96 центов на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных LSEG аналитиков на уровне 93 центов на акцию.

Квартальная выручка компании выросла до $44,06 млрд с $26,04 млрд годом ранее при среднем прогнозе рынка в $43,31 млрд.

Подразделение дата-центров увеличило выручку на 73%, до $39,1 млрд. Доход игрового бизнеса Nvidia повысился на 42%, до $3,8 млрд.

По прогнозу компании, в текущем квартале ее выручка повысится до $45 млрд. Эксперты ожидали более оптимистичного прогноза, в районе $45,9 млрд. По словам компании, прогноз был бы примерно на $8 млрд выше, если бы не ограничения на поставки чипов семейства H20 в Китай. Из-за этого ограничения в отчетности за первый финквартал отражено списание в размере $4,5 млрд.

Nvidia выплатит квартальные дивиденды в размере 1 цент на акцию 3 июля, реестр акционеров закрывается 11 июня.

Бумаги Nvidia подорожали на 4,9% на дополнительных торгах в среду. Капитализация компании с начала 2025 года почти не изменилась и составляет $3,3 трлн.

Nvidia Китай США
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