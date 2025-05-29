Рубль утром вырос к юаню на фоне активно дорожающей нефти

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Китайский юань упал на Московской бирже утром в четверг, рубль растет на фоне дорожающей нефти и в ожидании позитивных новостей относительно урегулирования российско-украинского конфликта.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,9285 руб. (-8,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 12,19 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Валютная пара юань/рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 10,8-11,2 руб. за юань в четверг, прогнозирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"Юань может продолжить проторговывать район 11 руб., целевым диапазоном на день по китайской валюте видим диапазон 10,8-11,2 руб. Для резких колебаний валютных курсов пока значимых оснований нет, рассчитываем на то, что традиционное сжатие предложения после выплаты налогов будет компенсировано активизацией спекулятивных продаж ввиду улучшения геополитического фона и ситуации на рынке нефти", - пишет эксперт в комментарии.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил накануне, что Россия готова представить украинским переговорщикам и обсудить свой меморандум с условиями урегулирования конфликта в ходе прямых переговоров 2 июня в Стамбуле.

"Наша делегация во главе с В.Р.Мединским готова представить этот меморандум делегации Украины и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда возобновленных прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня", - говорится в заявлении Лаврова, опубликованном МИД в среду.

Президент США Дональд Трамп примерно через две недели узнает, желает ли Россия в самом деле урегулировать конфликт на Украине.

"Я дам вам знать примерно через две недели, в течение двух недель. Мы выясним это очень скоро", - заявил он в Белом доме в ответ на вопрос, хочет ли Россия, по мнению Трампа, мира на Украине. Он отметил, что не считает нужным сейчас пояснять, что имел в виду, когда на днях утверждал, что Россия "играет с огнем".

Также Трамп заявил в среду, что США пока не вводят санкции в отношении России, так как такие меры могут помешать быстрому урегулированию конфликта на Украине. "Единственная причина - это то, что в ситуации, когда я считаю, что мы близки к сделке, мне не хотелось бы все испортить", - сказал он журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о том, почему он не вводит санкции против Москвы.

Нефть

Цены на нефть активно поднимаются утром в четверг после существенного роста по итогам предыдущей сессии, участники рынка оценивают сигналы о сокращении запасов нефти в США и ждут решения ОПЕК+ об объемах добычи в июле.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по Москве повышается на 1,68%, до $65,99 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли к этому времени на 1,8%, до $62,95 за баррель.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю упали на 4,24 млн баррелей. Неделей ранее показатель вырос на 2,5 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 19:00 по Москве в четверг, и аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на рост запасов нефти на 1 млн баррелей.

Тем временем накануне министры стран ОПЕК+ по итогам 39-й встречи подтвердили ранее принятые решения, в том числе касающиеся уровней добычи нефти до конца 2026 года. Следующая встреча министров ОПЕК+ назначена на 30 ноября.

В субботу состоится встреча министров восьми стран ОПЕК+, добровольно сокративших добычу на 2,2 млн баррелей в сутки. Ожидается, что на ней будет обсуждаться возможность третьего подряд увеличения нефтедобычи на 411 тыс. баррелей в сутки в июле.