Зампред ВТБ Горшков покинет пост

Новым зампредом избран экс-глава Почта банка Пахомов

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Зампред правления ВТБ Георгий Горшков, развивающий розничное направление группы, покидает свою должность, говорится в сообщении банка.

Новым зампредом избран Александр Пахомов, который в новой должности будет отвечать за розничный бизнес группы под кураторством первого зампреда ВТБ Ольги Скоробогатовой.

"Перед нами стоят амбициозные задачи по развитию розничного бизнеса, в первую очередь – в сфере цифровых сервисов, развитии партнерских проектов, внедрении новых продуктов, которые будут наиболее востребованными всеми категориями клиентов ВТБ. В ближайшее время нам предстоит выйти в новые для банка клиентские сегменты и завершить интеграцию РНКБ и Почта банка".

"Александр Пахомов обладает большим опытом работы в проектах такого масштаба и поможет в достижении наших целей", - заявила Скоробогатова, чьи слова приводятся в сообщении.

Горшков продолжает работать в группе ВТБ, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.

ВТБ обслуживает более 26 млн активных розничных клиентов. Портфель сбережений физлиц банка составляет около 11 трлн рублей, кредитный портфель превышает 7 трлн. Банк обслуживает клиентов во всех регионах России – как через офисную сеть, так и с помощью выездных менеджеров. В июне этого года ВТБ завершит юридическое присоединение РНКБ, а в следующем году – Почта банка.

Пахомов до своего назначения в ВТБ возглавлял Почта банк с 2022 года. До этого работал на руководящих постах в банке "Открытие", где курировал розничный бизнес и региональную сеть. Входил в наблюдательный совет страховой компании "Росгосстрах", "Росгосстрах Банка", "Открытые цифровые решения", "Бинбанка". До этого работал на руководящих позициях ВТБ 24.