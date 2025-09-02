Поиск

СД "Новабев групп" рекомендовал дивиденды за I полугодие в 20 руб. на акцию

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Совет директоров "Новабев групп", одного из ведущих производителей и дистрибьюторов алкогольной продукции в РФ, рекомендовал дивиденды за I полугодие 2025 года в 20 рублей на акцию, сообщает компания.

Датой закрытия реестра акционеров, которые будут иметь право на получение дивидендов, предложено 18 октября 2025 года.

Собрание акционеров по рассмотрению этой рекомендации предложено провести в заочной форме. Дата окончания приема бюллетеней - 7 октября 2025 года, дата закрытия реестра акционеров для участия в собрании - 15 сентября 2025 года.

Дивидендная политика компании предусматривает выплату не менее 50% от консолидированной чистой прибыли группы не менее двух раз в год.

"Новабев Групп" выплачивает дивиденды с 2019 года.

За первое полугодие 2024 года компания выплатила 12,5 рубля на акцию, общая сумма составила 1,58 млрд рублей, без учета выплаты дивидендов по казначейским акциям. Итоговые дивиденды составили 25 рублей на акцию. В июле 2024 года компания увеличила уставный капитал в 8 раз - с 1,58 млрд рублей до 12,64 млрд рублей, номинал акции - 100 рублей каждая.

В декабре 2022 года основатель компании Александр Мечетин покинул пост председателя правления и снизил свою долю с 58% до 39,38%.

По данным ЕГРЮЛ, эта доля перешла к компании "Ориент-Запад". В настоящее время "Ориент-Запад" принадлежит 35,39% ПАО. Компания "Синергия-капитал" владеет 2,81%, "Синергия маркет" - 1,82%, доля зарегистрированной в ноябре 2024 года компании "НБВ Сервис" составляет 10,53%. Совладельцами компании также являются ее топ-менеджеры.

Новабев групп
