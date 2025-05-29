Производство подсолнечного масла в РФ в 2025 году может вырасти на 2,8%

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - РФ в 2025 году может произвести 7,3 млн тонн подсолнечного масла, что на 2,8% больше, чем в прошлом году (7,1 млн тонн), сообщается в презентации исполнительного директора Масложирового союза Михаила Мальцева на Всероссийском зерновом форуме в четверг.

Производство соевого масла, как предполагается, увеличится до 1,2 млн тонн с 1,1 млн тонн, рапсового - до 2,1 млн тонн с 1,6 млн тонн, льняного - до 0,1 млн тонн с 0,02 млн тонн соответственно.

Экспорт подсолнечного масла в 2024/2025 сельхозгоду (по масличным - сентябрь-август) оценивается в 5 млн тонн, прогноз на 2025/2026 сельхозгод - 5,2 млн тонн. Экспорт соевого масла соответственно 0,7 млн и 1 млн тонн, рапсового - 1,6 млн и 2,1 млн тонн, льняного - 0,01 млн и 0,1 млн тонн.

Производство подсолнечного шрота в этом сельхозгоду союз прогнозирует в 6,8 млн тонн, в будущем - 7 млн тонн, соевого - соответственно в 4,9 млн и 5,2 млн тонн, рапсового - в 2,2 млн и 2,9 млн тонн, льняного - в 0,03 млн и 0,2 млн тонн. При этом экспорт подсолнечного шрота может увеличиться с 3 млн тонн в этом сельхозгоду до 3,1 млн тонн в будущем, соевого - соответственно с 0,9 млн до 1,2 млн тонн, рапсового - с 0,8 млн до 1,4 млн тонн, льняного - с 4 тыс. до 200 тыс. тонн.

Как заявил Мальцев на конференции, прогнозы основаны прежде всего на более высоких, чем в прошлом году, оценках сбора масличных. "Мы видим позитивные показатели по площадям, по объему производства масличных. И даже несмотря на возможный летний провал по объему переработки и экспорта, думаю, что в начале сезона (август 2025 года - ИФ) с учетом большого предложения масличных и выхода рынка в баланс мы сможем повторить серьезную прибавку по объему переработки и экспорта, которая была в 2024 году", - резюмировал он.

Ранее Мальцев сообщал, что РФ в 2025 году рассчитывает собрать 33,8 млн тонн масличных культур против 31,6 млн тонн в 2024 году и 31,8 млн тонн в 2023 году.