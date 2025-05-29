ЦБ пропишет обязательный набор финпоказателей для оценки кредитных рисков заемщиков

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Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - ЦБ РФ к 2027 году пропишет обязательный набор финансовых показателей заемщиков, чтобы банки лучше оценивали кредитные риски, заявила зампред ЦБ Ольга Полякова, выступая на съезде Ассоциации банков России (АРБ).

"Что касается набора показателей для оценки финансового положения заемщиков, мы столкнулись с тем, что в положении 590-П конкретного набора, в частности, такого классического как долг/EBITDA, нет. Поэтому некоторые банки подходят к анализу финансового положения, с нашей точки зрения, достаточно формально и не принимают как раз то самое соотношение долг/EBITDA во внимание. Мы планируем все-таки внести изменения в 590-П и конкретизировать набор финансовых показателей для оценки заемщиков", - сказала Полякова.

ЦБ рассчитывает, что изменения в положение 590-П заработают в 2027 году.

Кроме того, в планах Банка России с 1 октября 2026 года внедрить новые подходы к оценке рисков по кредитам застройщикам.