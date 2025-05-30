ВВП Италии в I квартале вырос на 0,3%, как и ожидалось

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Экономика Италии в первом квартале 2025 года выросла на 0,3% относительно предыдущего квартала, по окончательным данным статистического агентства Istat.

Окончательная оценка совпала с предварительными данными и с консенсус-прогнозом аналитиков, представленным Trading Economics.

Оценка роста итальянского ВВП в годовом выражении была повышена до 0,7% с 0,6%.

В четвертом квартале прошлого года итальянская экономика выросла на 0,2% в поквартальном выражении и на 0,5% в годовом.

Потребительские расходы в стране в минувшем квартале увеличились на 0,6% год к году, государственные расходы - на 0,7%, а капиталовложения выросли на 1,4%.

Объем итальянского экспорта в первом квартале повысился на 0,8%, тогда как импорт подскочил на 4,3%.