Страны ОПЕК+ в июне имеют возможность нарастить добычу нефти на 360 тыс. б/с

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении, в июне имеют право нарастить добычу нефти на 360 тыс. баррелей в сутки к маю, следует из расчетов "Интерфакса".

В настоящее время квоты 11 участников сделки неизменны. Меняются только квоты восьми "добровольцев", которые в 2023 году добровольно снизили добычу на 2,2 млн баррелей в сутки. Эти ограничения планировалось начать сворачивать с сентября 2024 года, но несколько раз планы откладывались.

Тем не менее, с апреля они постепенно снимаются. Планировалось, что страны будут отказываться от ограничений в объеме примерно 130 тыс. б/с, чтобы полностью свернуть их к октябрю 2026 года.

Однако на май и июнь принято решение ускорить возвращение этих баррелей на рынок - по 411 тыс. б/с в месяц.

Кроме того, страны, недосокращавшие добычу с января 2024 года, должны компенсировать эти объемы - их квоты корректируются в соответствии с представленными в ОПЕК графиками.

Так, страны ОПЕК, участвующие в сделке, в июне могут добывать, согласно квотам и компенсациям, 21,79 млн б/с по сравнению с 21,49 млн б/с в мае (на 305 тыс. б/с в больше). Странам не-ОПЕК разрешено в июне нарастить добычу на 55 тыс. б/с - до 14,35 млн б/с.

Впрочем, эти уровни не соблюдаются, причем чаще участники "восьмерки" превышают оговоренные обязательства, а другие страны - добывают меньше. Так, в апреле страны ОПЕК+ могли в рамках квот добывать 35,5 млн б/с, а добыли 35,46 млн б/с.

Существеннее всего продолжают нарушать обязательства Казахстан, превысивший оговоренный уровень в апреле на 413 тыс. б/с, и Ирак - на 72 тыс. б/с.

Три страны ОПЕК - Иран, Ливия и Венесуэла - участвуют в соглашении, но в отношении них не применяются квоты.