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Рубль утром немного снижается к юаню после укрепления по итогам предыдущих торгов

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Китайский юань укрепился на Московской бирже утром во вторник, рубль опустился в рамках коррекции после роста в предыдущие дни и на фоне стабилизации цен на нефть. Участники торгов постепенно переходят к ожиданию пятничного заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,923 руб. (+3,3 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,22 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Курс валютной пары "юань-рубль" на торгах во вторник может протестировать сверху вниз отметку 10,8 руб. за юань, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич.

Интерес к рублевым активам продолжает оставаться на повышенном уровне в преддверии заседания Банка России (6 июня), что сдерживает покупки валюты при наличии стабильного предложения, отмечает эксперт.

Плюс к этому, указывает он, поддержу национальной валюте оказывает стабильная ситуация на рынке энергоносителей.

"В сложившихся обстоятельствах ждем удержания парой "юань-рубль" позиций в диапазоне 10,8-11 руб. за юань с рисками тестирования его нижней границы. Рубль в краткосрочной перспективе может продолжить волну укрепления, однако на средне- и долгосрочном горизонтах мы не видим фундаментальных факторов, которые бы позволили ему закрепиться на текущих и более низких уровнях", - пишет Зварич в материале ПСБ.

Нефть

Цены на нефть продолжают повышаться во вторник после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии.

Поддержку нефтяному рынку оказывает эскалация геополитической напряженности, в том числе конфликта России и Украины, а также ситуация вокруг Ирана. Президент США Дональд Трамп заявил накануне, что Вашингтон не допустит, чтобы сделка с Ираном оставляла Тегерану возможность обогащения урана. Иран между тем дает понять, что не намерен отказываться от обогащения урана в рамках мирной атомной программы.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по Москве составляет $64,8 за баррель, что на 0,26% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,43%, до $62,79 за баррель.

В понедельник цены на нефть резко выросли, в том числе благодаря решениям ОПЕК+, принятым в выходные.

Восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман), ранее ограничившие производство нефти на 2,2 млн б/с, в выходные снова приняли решение увеличить квоты на добычу нефти на 411 тыс. баррелей в сутки в июле. Альянс сохранил темпы наращивания добычи третий месяц подряд, что несколько успокоило участников рынка, опасавшихся более существенного увеличения.

Трейдеры также следят за ситуацией в канадской Альберте, где бушуют лесные пожары, парализовавшие производство нефти в регионе. В общей сложности проблема затронула мощности, обеспечивающие 7% добычи нефти в стране.

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