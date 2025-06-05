Brent подешевела до $64,71 за баррель

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются в четверг на сообщениях о том, что Саудовская Аравия настаивает на ускоренном наращивании добычи странами ОПЕК+ в ближайшие месяцы.

Как сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, Эр-Рияд стремится восстановить утраченную долю рынка и выступает за то, чтобы в августе, а возможно, и в сентябре, продолжить увеличивать квоты на 411 тысяч баррелей в сутки.

К 8:15 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,15 (0,23%) до $64,71 за баррель. В среду Brent подешевела на $0,77 (1,17%), до $64,86 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,33 (0,53%), до $62,52 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,56 (0,88%), до $62,85 за баррель.

Саудовская госкомпания Saudi Aramco сообщила, что снизит цены на большинство сортов нефти для азиатских покупателей в июле. Цены для Европы будут повышены.

Минэнерго США сообщило о заметном сокращении запасов нефти при уверенном росте резервов нефтепродуктов. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4,3 млн баррелей - до 436,1 млн баррелей. Резервы бензина увеличились на 5,22 млн баррелей, дистиллятов - на 4,23 млн баррелей.