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Владельцы облигаций ЛК "Эволюция" получили право требовать досрочного погашения бондов

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Владельцы облигаций ЛК "Эволюция" получили право требовать досрочного погашения бондов в связи с реорганизацией компании, сообщил представитель владельцев облигаций "Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез".

29 апреля 2025 года единственным участником ООО "Совкомбанк лизинг" принято решение о реорганизации в форме присоединения к нему ЛК "Эволюция".

Требования кредиторов могут быть предъявлены не позднее 30 дней с даты последнего опубликования уведомления о реорганизации в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Эмитент опубликовал уведомление на сайте "Вестника государственной регистрации" 4 июня 2025 года.

В обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании объемом 1 млрд рублей.

"ЛК Эволюция" - лизинговая компания, специализирующаяся на лизинге легкового и грузового автотранспорта и спецтехники. Компания имеет 61 представительство в 37 городах России.

ЛК Эволюция Совкомбанк лизинг
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