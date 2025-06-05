Нацбанк Казахстана ухудшил прогноз цены Brent на 2025 год до $65 за баррель

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Национальный банк Казахстана понизил среднюю цену на нефть на 2025 год до $65 за баррель, сообщил на брифинге председатель Нацбанка Тимур Сулейменов.

"С учетом текущих условий в базовом сценарии прогноза в 2025 году заложена средняя цена нефти марки Brent на уровне $65 за баррель, против $73 в предыдущем раунде", - сказал он.

По его словам, на рынке нефти наблюдается нестабильная ситуация, поскольку цены остаются под давлением из-за снижения спроса со стороны Китая, ожиданий увеличения предложения ОПЕК+, а также усиления глобальной торговой напряженности.

"Торговая эскалация и падение цен на нефть вновь проявили структурную зависимость от сырьевых циклов. В этих условиях особенно важно сберегательное и максимально эффективное использование ресурсов Национального фонда", - добавил Сулейменов.

Ранее в этот день Нацбанк Казахстана ожидаемо сохранил базовую ставку на уровне 16,5%. Сулейменов сообщил, что регулятор пока не планирует снижать базовую ставку до конца 2025 года.