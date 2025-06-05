Инфляция в ОЭСР в апреле осталась на минимуме с июля 2021 г. - 4,2%

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Потребительские цены в государствах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в апреле выросли на 4,2% в годовом выражении, как и в предыдущий месяц.

Это минимальные темпы подъема с июля 2021 года.

Ослабление инфляции в позапрошлом месяце было отмечено в двенадцати странах, ускорение - в одиннадцати (особенно сильно в Латвии и Великобритании). В 15 государствах темпы роста цен практически не изменились, отмечается в сообщении ОЭСР.

Самая высокая инфляция была зафиксирована в Турции - 37,9%, самая низкая (менее 1%) - в Коста-Рике, Финляндии, Франции, Швейцарии и Швеции.

Продукты питания в ОЭСР в апреле подорожали на 4,5% после роста на 4,8% в предыдущий месяц. Стоимость энергоносителей опустилась на 0,2% после повышения на 0,3% в марте.

Рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (базовая инфляция) составил 4,6% против 4,5% в марте.

Инфляция в государствах G7 в апреле осталась на уровне 2,4%, в странах G20 - замедлилась до 4,1% с 4,2% месяцем ранее.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 38 государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония.