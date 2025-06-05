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Европейский центральный банк снизил процентные ставки на 25 базисных пунктов

Европейский центральный банк снизил процентные ставки на 25 базисных пунктов
Фото: IMAGO/ТАСС

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк (ЕЦБ) ожидаемо понизил все три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) по итогам июньского заседания, завершившегося в четверг.

Как говорится в сообщении регулятора, ставка по депозитам теперь составляет 2%, ставка основных операций рефинансирования (main refinancing operations, MRO) - 2,15%, ставка по маржинальным кредитам - 2,4%.

Решение совпало с ожиданиями аналитиков и участников рынка.

Решение понизить ставки "основано на обновленной оценке инфляционного прогноза и динамике базовой инфляции", говорится в пресс-релизе по итогам заседания.

"В настоящее время инфляция (в еврозоне - ИФ) находится около нашей среднесрочной цели в 2%", - отметили члены руководства ЕЦБ, добавив, что им приходится действовать в условиях "исключительной неопределенности".

"Неопределенность, связанная с торговой политикой, как ожидается, будет негативно влиять на инвестиции бизнеса и экспорт, особенно в краткосрочной перспективе, однако увеличение государственных расходов на оборону и инфраструктуру поддержит экономический рост в среднесрочной перспективе", - говорится в документе.

По оценке ЕЦБ, дальнейшая эскалация торговой напряженности в ближайшие месяцы может привести к тому, что экономический рост и инфляция окажутся ниже базовых прогнозов. Напротив, если Европа и США договорятся о торговой сделке, экономический рост и в меньшей степени инфляция могут превысить прогнозы.

Большинство базовых показателей инфляции говорят о том, что рост цен устойчиво стабилизируется около среднесрочной цели в 2%, сообщается в пресс-релизе. Заработная плата в еврозоне по-прежнему растет повышенными темпами, однако рост продолжает заметно замедляться.

Руководство ЕЦБ также отметило ослабление опасений по поводу того, что возросшая неопределенность и волатильность рынка в ответ на торговую напряженность приведут к ужесточению условий финансирования.

Управляющий совет по-прежнему твердо намерен обеспечить возврат инфляции к целевым 2% и готов скорректировать все имеющиеся инструменты для достижения этого уровня. Руководство регулятора будет продолжать следить за поступающими статданными и принимать решения о ставках на каждом заседании отдельно.

"Решения о ставках будут основаны, в частности, на оценках инфляционного прогноза в свете поступающих экономических и финансовых данных, на динамике базовой инфляции и на силе денежно-кредитной трансмиссии", - говорится в пресс-релизе.

У ЕЦБ нет заранее определенного плана относительно траектории ставок.

Портфель бумаг, приобретенных регулятором в рамках программ выкупа активов PEPP и APP, сокращается умеренными и предсказуемыми темпами, поскольку регулятор больше не реинвестирует поступления от погашаемых бумаг.

ЕЦБ
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