ЕЦБ снизил прогноз инфляции в еврозоне на 2025-2026 годы

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Потребительские цены в еврозоне в 2025 году увеличатся на 2%, в 2026 году - на 1,6%, говорится в прогнозе Европейского центрального банка. Прогноз опубликован после заседания, на котором ЕЦБ снизил ставки на 25 б.п.

Три месяца назад регулятор прогнозировал инфляцию-2025 на уровне 2,3%, инфляцию 2026 года - 1,9%. Пересмотр обусловлен ожиданиями более низкой стоимости энергоносителей и укреплением курса евро.

В 2027 году, как ожидается, инфляция составит 2%.

Потребительские цены без учета энергоносителей и продуктов питания (базовая инфляция) повысятся, по прогнозу ЕЦБ, в текущем году на 2,4%, в следующем году - на 1,9%, в 2027 году - также на 1,9%.

ЕЦБ сохранил оценку роста ВВП еврозоны в 2025 году на уровне 0,9%. Прогноз по ВВП на 2026 год пересмотрены до 1,1% с ранее прогнозировавшихся 1,2%.

В 2027 году предполагает рост экономики на 1,3%.

Сохранение прогноза на 2025 год отражает более сильный, чем ожидалось, первый квартал в сочетании с более слабыми перспективами на оставшуюся часть года.

"Хотя неопределенность вокруг торговой политики, как ожидается, будет давить на инвестиции бизнеса и экспорт, особенно в краткосрочной перспективе, растущие государственные инвестиции в оборону и инфраструктуру будут все больше поддерживать экономический рост в среднесрочной перспективе", - говорится в сообщении.

В нем отмечается также, что более высокие реальные доходы и устойчивый рынок труда позволят населению наращивать расходы. "Вместе с более благоприятными условиями финансирования это должно сделать экономику более устойчивой к глобальным потрясениям", - полагают эксперты банка.