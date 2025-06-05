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В США в I квартале производительность труда упала сильнее прогноза

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В США в I квартале 2025 года производительность труда снизилась на 1,5% относительно предыдущих трех месяцев, в то время как стоимость рабочей силы увеличилась на 6,6%, по окончательным данным Минтруда страны.

Предварительно сообщалось об уменьшении первого показателя на 0,8% и повышении второго на 5,7%.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение производительности труда на 0,7% и увеличение стоимости рабочей силы на 5,7%, сообщает Trading Economics.

Падение производительности труда было отмечено впервые со второго квартала 2022 года на фоне снижения объемов производства, что, вероятно, связано с изменением условий в сфере мировой торговли.

В четвертом квартале прошлого года производительность труда в США выросла на 1,7%, стоимость рабочей силы - на 2%.

Производство товаров и услуг в январе-марте уменьшилось на 0,2%, количество отработанных часов увеличилось на 1,3%. Размер почасовой оплаты труда американцев увеличился на 5%.

Рост производительности труда в годовом выражении в первом квартале составил 1,3%, стоимости рабочей силы - 1,9%.

Минтруда США
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