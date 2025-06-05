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Премии по автокаско в I квартале снизились на 2,4%, выплаты выросли почти в 1,5 раза

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Объем страховых взносов по договорам автокаско в I квартале 2025 года снизился на 2,4% к уровню I квартала 2024 года - до 69,6 млрд рублей. Сокращение показателя "произошло после длительного периода быстрого роста, впервые со II квартала 2020 года", отмечает Банк России в "Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков" за I квартал 2025 года.

"Снижение взносов произошло за счет корпоративного сегмента рынка. Объем взносов по договорам с физическими лицами увеличился на 2,8%, до 38,8 млрд рублей", - говорится в обзоре.

Средняя страховая премия по полисам каско с физлицами оставалась невысокой - 19,9 тыс. рублей, что "свидетельствует о сохранении популярности недорогих программ автострахования с ограниченным набором рисков и договоров с франшизой", полагает ЦБ.

Общее снижение сборов по страхованию автокаско за период объясняется снижением продаж новых автомобилей на четверть к уровню I квартала прошлого года, аналогичной динамикой (понижение более чем в 2 раза) объемов выданных автокредитов в связи с повышением утилизационного сбора, высокими ставками по кредитам и изменением макронадбавок.

Кроме того, "давление на объемы выдачи автокредитов оказывают введенные с середины 2024 года макропруденциальные ограничения в отношении выдачи автокредитов с высокой долговой нагрузкой (более 50%). Розничный сегмент страхования автокаско поддерживает рост спроса на страхование подержанных автомобилей в связи с удорожанием транспортных средств и восстановительного ремонта", говорится в документе.

В то же время объемы выплат по автокаско в январе-марте 2025 года выросли почти в 1,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года - до 49,5 млрд рублей. Росту показателя "способствовали изменение стоимости ремонта на фоне удорожания автозапчастей, а также рост количества страховых выплат вслед за притоком заключенных ранее договоров", отмечается в обзоре.

Средняя страховая выплата по полисам автокаско по итогам I квартала 2025 года увеличилась на 14,6% к уровню аналогичного периода прошлого года - со 185 тыс. рублей до 212 тыс. рублей, приводит ЦБ данные в обзоре.

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